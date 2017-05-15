Крышу многоэтажки на ул. Плеханова облюбовали подростки

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15 мая 2017, 16:33Общество
Жительница Пензы просит обратить внимание на дом №12 на ул. Плеханова. По ее словам, на крышу многоэтажки – свободный доступ, чем пользуются подростки.
«В доме № 12 на ул. Плеханова всегда открыт люк на крышу, этим пользуются подростки. О какой безопасности может идти речь?» - написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Информагентство направило официальный запрос по этому поводу, пишет «Пенза-Пресс».
Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал ограничить доступ посторонних, в том числе несовершеннолетних, на крыши высоток.
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