11 апреля 2017, 11:42Общество Крупнейшее в Пензе агентство недвижимости «Доки 24 /7» ищет сотрудников Крупнейшее агентство недвижимости Пензы «Доки 24 /7» объявляет набор сотрудников. Специалистам по сделкам гарантируется оклад до 25 тысяч рублей, премии по итогам работы и полный соцпакет.

Условия труда, которые созданы в агентстве недвижимости «Доки 24/7», можно смело назвать одними из лучших в регионе. Оклады до 25 тысяч рублей плюс хорошие комиссионные, бесплатная корпоративная сотовая связь, полный соцпакет, современный офис - вот лишь часть преимуществ, которыми пользуются сотрудники «Доки 24/7».

Зарплата специалиста по сделкам складывается из трех частей: оклад (до 25 тысяч рублей), комиссия с проведенных сделок (30 или 40%, в зависимости от квалификации) и премий по итогам работы, которые выплачиваются два раза в год. Таким образом, совокупный месячный доход сотрудника «Доки 24/7» может достигать 50 или даже 100 тысяч рублей, причем все выплаты осуществляются официально и отражаются в справке 2-НДФЛ.

Адрес агентства «Доки 24/7»: Володарского, 58, 3-й этаж. Сайт: www.andoki.pro.

Общество

просмотров 62