17 мая 2017, 16:01Общество Крупнейшая компания Пензенской области «Автомастер» отметила день рождения Одна из крупнейших автомобильных компаний Пензенского региона отметила свой день рождения. С 15-летием группу компаний «Автомастер» поздравляли в областном драматическом театре.

Группа компаний «Автомастер» занимает лидирующие позиции в регионе по продаже новых автомобилей, а дилерские центры компании регулярно получают престижные награды от производителей. За 15 лет реализовано более 36 тысяч автомобилей.



«Группа компаний «Автомастер» — это шесть торгово-технических предприятий, три дилерских центра «Рено», один из которых находится в Кузнецке. Дилерский центр «КИА» - Окружная, 3. Дилерский центр «Хендай» - Ульяновская, 56. Крупнейший центр по кузовному ремонту - Окружная, 3. Это фотосалон «Ямаха» - на 8 Марта. И три площадки «Автомастер» trade-in, автомобили с пробегом», - рассказал генеральный директор ГК «Автомастер» Владимир Аникин.

Компания «Автомастер» отметила день рождения. На празднике присутствовало около 500 человек - сотрудники дилерских центров. Во многом благодаря их профессионализму о высоком уровне качества обслуживания компании знают не только на российском, но и международном уровне.



«Я уверенно говорю: нам только 15 лет. Мы с вами - в начале пути, все впереди. Спасибо вам за работу. Поздравляю!» - сказал Владимир Аникин.

В день рождения развития и успешных продаж коллективу компании «Автомастер» пожелали представители зарубежных автобрендов.



Число марок, продажей и обслуживанием которых занимается компания «Автомастер», растет. Открываются новые центры, а инфраструктура существующих улучшается. Главная цель, к которой компания планомерно движется, – быть лучшим дилером по каждому бренду.

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