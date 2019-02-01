01 февраля 2019, 15:34Криминал

Кровавое застолье. Пензенец получил осколком в шею

В Пензе в микрорайоне Шуист разыгралась драма. Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, пятеро приятелей собрались в квартире на Шуисте. Мужчины выпивали, и в один момент двое из них начали скандалить на почве ревности. Конфликт перерос в драку. По словам очевидца, один из дебоширов схватил осколок разбившегося зеркала и вонзил его в шею соперника. Пострадавшего доставили в больницу.

Помимо этого, у гостьи во время посиделок пропал телефон. Силовики обыскали всех участников застолья и нашли смартфон у одного из мужчин.

Всех подозреваемых задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 128
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ