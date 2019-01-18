Кровавое застолье. Молодая пензячка до смерти избила односельчанку – СКР

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18 января 2019, 17:06Криминал
18-летнюю жительницу Лунинского района Пензенской области подозревают в причинении смерти знакомой.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 6 января девушка вместе со своим знакомым пришла к односельчанке, чтобы молодой человек починил ей телевизор. После того как работа была выполнена, хозяйка дома пригласила гостей присоединиться к застолью.
Компания выпивала, в какой-то момент девушка начала оскорблять 39-летнюю подругу хозяйки дома. Она обвиняла ее в неправильном образе жизни. Затем она стащила женщину с кровати и начала избивать. Потерпевшая от полученных травм скончалась в тот же вечер.
Девушку заключили под стражу. Следователи выяснили, что сельчанка до 18-летия стояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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