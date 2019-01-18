Кровавое застолье. Молодая пензячка до смерти избила односельчанку – СКР

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 6 января девушка вместе со своим знакомым пришла к односельчанке, чтобы молодой человек починил ей телевизор. После того как работа была выполнена, хозяйка дома пригласила гостей присоединиться к застолью.

Компания выпивала, в какой-то момент девушка начала оскорблять 39-летнюю подругу хозяйки дома. Она обвиняла ее в неправильном образе жизни. Затем она стащила женщину с кровати и начала избивать. Потерпевшая от полученных травм скончалась в тот же вечер.

Девушку заключили под стражу. Следователи выяснили, что сельчанка до 18-летия стояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».