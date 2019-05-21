Кровавое мясо. Пензенец шокирован качеством шашлыка

Житель Пензы купил некачественный шашлык. Фото продукта он опубликовал в Сети.

Фотографии появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что купил шашлык на улице Тамбовской.

«Привезли сырую гадость! Снаружи это выглядело нормально, а когда разрезали, поняли, что внутри - сырое, кровавое мясо. Пришлось запечь в духовке», - рассказал пензенец.

Пользователи в комментариях отметили, что автор мог сам приготовить шашлык. Некоторые посоветовали покупателю отнести испорченный продукт обратно, чтобы вернуть деньги.

Напомним, в случаях нарушения прав потребителей следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».