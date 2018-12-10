Кровавая драма. Ревнивый пензенец застал сожительницу с другим

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который вонзил нож в сожительницу и ее любовника.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, звонок на пульт дежурного поступил 9 декабря. Стражи порядка, прибыв на место происшествия, увидели раненого в грудь мужчину. Они оказали ему первую помощь и оправились в квартиру подозреваемого.

Дверь открыла раненая женщина. Оказалось, что 35-летний пензенец пришел домой и застал там свою возлюбленную в объятьях другого мужчины. Он разозлился и вонзил нож в живот сожительнице и в грудь своему сопернику.

Росгвардейцы задержали ревнивца и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшим стражи порядка вызвали «скорую», пишет ИА «Пенза-Пресс».