Кровавая драма. Ревнивый пензенец застал сожительницу с другим

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10 декабря 2018, 14:03Криминал
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который вонзил нож в сожительницу и ее любовника.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, звонок на пульт дежурного поступил 9 декабря. Стражи порядка, прибыв на место происшествия, увидели раненого в грудь мужчину. Они оказали ему первую помощь и оправились в квартиру подозреваемого.
Дверь открыла раненая женщина. Оказалось, что 35-летний пензенец пришел домой и застал там свою возлюбленную в объятьях другого мужчины. Он разозлился и вонзил нож в живот сожительнице и в грудь своему сопернику.
Росгвардейцы задержали ревнивца и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшим стражи порядка вызвали «скорую», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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