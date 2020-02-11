Красная Книга Пензенской области доступна для скачивания

11 февраля 2020, 16:36Общество
На сайте министерства лесного хозяйства Пензенской области опубликована печатная версия второго издания Красной Книги, посвященного животным.
Об этом информагентству сообщил старший лаборант кафедры «Зоология и экология» факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Олег Полумордвинов, который является одним из авторов статей и корректором издания.
Как сказано в аннотации к справочнику, в нем содержится информация о редких видах животных, обитающих в Пензенской области, и о состоянии их популяций.
«Приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, включающее сведения о их распространении, биологии, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны. Все очерки иллюстрированы картами распространения видов, фотографиями или рисунками», - написали авторы.
Первая Красная книга, посвященная фауне Пензенской области, появилась в 2005 году. В нее вошли 76 видов беспозвоночных и 92 позвоночных животных.
Прочитать и скачать обновленное издание (0+) можно по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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