11 февраля 2020, 16:36Общество

Красная Книга Пензенской области доступна для скачивания

На сайте министерства лесного хозяйства Пензенской области опубликована печатная версия второго издания Красной Книги, посвященного животным.

Об этом информагентству сообщил старший лаборант кафедры «Зоология и экология» факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Олег Полумордвинов, который является одним из авторов статей и корректором издания.

Как сказано в аннотации к справочнику, в нем содержится информация о редких видах животных, обитающих в Пензенской области, и о состоянии их популяций.

«Приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, включающее сведения о их распространении, биологии, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны. Все очерки иллюстрированы картами распространения видов, фотографиями или рисунками», - написали авторы.

Первая Красная книга, посвященная фауне Пензенской области, появилась в 2005 году. В нее вошли 76 видов беспозвоночных и 92 позвоночных животных.

Прочитать и скачать обновленное издание (0+) можно по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото Пенза-Пресс, скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/osnovnye-napravleniya/prirodnye-resursy-i-normirovanie/krasnaya-kniga-penzenskoy-oblasti/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B92.pdf?fbclid=IwAR10nrxCb9aCckB3obi_Bgsi7GO4GA1ju2k62DrVoMaCUYVGYu-LRDvjjA4

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