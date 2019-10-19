Красивую дату 19.10.19 для бракосочетания выбрали более 100 пензенцев

В Пензенской области 19 октября в отделениях ЗАГС будет заключено более сотни браков.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте управления записи актов гражданского состояния Пензенской области.

Напомним, в начале года телеканал «Экспресс» сообщал о том, что пензенские пары заранее бронируют красивые даты для росписи, в 2019-м их – 12. Обычно в ЗАГСах региона ежедневно регистрируют от двух до 10 браков, однако 19 числа каждого месяца 2019 года их количество, как правило, резко возрастает, так как многие верят в магию «правильных» цифр, пишет ИА «Пенза-Пресс».