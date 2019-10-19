Красивую дату 19.10.19 для бракосочетания выбрали более 100 пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2019, 14:06Общество
В Пензенской области 19 октября в отделениях ЗАГС будет заключено более сотни браков.
Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте управления записи актов гражданского состояния Пензенской области.
Напомним, в начале года телеканал «Экспресс» сообщал о том, что пензенские пары заранее бронируют красивые даты для росписи, в 2019-м их – 12. Обычно в ЗАГСах региона ежедневно регистрируют от двух до 10 браков, однако 19 числа каждого месяца 2019 года их количество, как правило, резко возрастает, так как многие верят в магию «правильных» цифр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2019, 16:07Пензенский сквер «Три гвоздики» благоустроят к 9 Мая
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:06В Пензе вспыхнула машина скорой помощи – соцсети
18 октября 2019, 14:36Пензенец раскаялся в том, что стал виновником смертельного ДТП
18 октября 2019, 14:06Красивую дату 19.10.19 для бракосочетания выбрали более 100 пензенцев
18 октября 2019, 13:36Кузнечанина обвиняют в убийстве знакомой из-за денег
18 октября 2019, 12:34В Пензе прошел конкурс на звание лучшего чтеца по шрифту Брайля