«Котик в баночке». Пензенец купил йогурт с пушистой начинкой

19 февраля 2020, 14:03Общество
Житель Пензы решил полакомиться йогуртом и обнаружил в банке нечто мерзкое. Фото продукта он опубликовал в Сети.
Пост появился в группе соцсети «ВКонтакте». Пензенец пояснил, что купил десерт в крупном сетевом магазине в Арбеково.
«Внутри оказалась плесень, хотя срок годности – до 20 февраля 2020 года», - написал он.
Пользователи отметили в комментариях, что плесень в банке обрела необычную форму. Некоторые подписчики предположили, что она похожа на пушистого котика, а кому-то показалось, что в йогурте - зайчик.
Подписчики сообщества посоветовали автору поста обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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