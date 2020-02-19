«Котик в баночке». Пензенец купил йогурт с пушистой начинкой

Житель Пензы решил полакомиться йогуртом и обнаружил в банке нечто мерзкое. Фото продукта он опубликовал в Сети.

Пост появился в группе соцсети «ВКонтакте». Пензенец пояснил, что купил десерт в крупном сетевом магазине в Арбеково.

«Внутри оказалась плесень, хотя срок годности – до 20 февраля 2020 года», - написал он.

Пользователи отметили в комментариях, что плесень в банке обрела необычную форму. Некоторые подписчики предположили, что она похожа на пушистого котика, а кому-то показалось, что в йогурте - зайчик.

Подписчики сообщества посоветовали автору поста обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, пишет ИА «Пенза-Пресс».