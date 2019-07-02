Космачев намерен уйти с поста зампреда Законодательного Собрания

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в повестке – один вопрос: досрочное прекращение Вячеславом Космачевым полномочий вице-спикера ЗакСобра.

«Основанием послужило его письменное заявление в связи с переходом на другую работу», - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, Вячеслав Космачев принял предложение возглавить областную больницу им. Бурденко.

Обязанности зампреда он исполнял на профессиональной постоянной основе с 26 сентября 2017 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».