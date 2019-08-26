26 августа 2019, 12:34Общество

Кошка со сломанной челюстью преподнесла пензенским волонтерам сюрприз

Пензенские волонетры рассказали в своей группе соцсети «ВКонтакте» о травмированной кошке, которая удивила их.

«Вчера к нам приехала новенькая киска со сломанной челюстью, а уже сегодня по приходу на работу наши девочки обнаружили благодарность бездомной кошки в виде четырех котят. Прибавлению мы не сильно обрадовались, но остается лишь смириться», - написали пензенцы.

Волонтеры просят горожан помощь с лечением кошки, а также с питанием ее потомству. Как это сделать, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58
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