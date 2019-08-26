Кошка со сломанной челюстью преподнесла пензенским волонтерам сюрприз

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 августа 2019, 12:34Общество
Пензенские волонетры рассказали в своей группе соцсети «ВКонтакте» о травмированной кошке, которая удивила их.
«Вчера к нам приехала новенькая киска со сломанной челюстью, а уже сегодня по приходу на работу наши девочки обнаружили благодарность бездомной кошки в виде четырех котят. Прибавлению мы не сильно обрадовались, но остается лишь смириться», - написали пензенцы.
Волонтеры просят горожан помощь с лечением кошки, а также с питанием ее потомству. Как это сделать, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 августа 2019, 13:36На пензенском участке трассы М-5 опрокинулась фура
26 августа 2019, 13:04Появилась программа празднования Дня знаний на Юбилейной площади
26 августа 2019, 12:34Кошка со сломанной челюстью преподнесла пензенским волонтерам сюрприз
26 августа 2019, 12:03В сквере им. Д.Давыдова пензенцам покажут фильмы
26 августа 2019, 11:33Белозерцев объяснил, для чего нужны нацпроекты
26 августа 2019, 11:02Пензенцы участвуют в Спартакиаде пенсионеров России
26 августа 2019, 10:32В Пензе до конца года в четырех детсадах появятся пристрои
26 августа 2019, 10:01В Терновке машина вылетела на тротуар и перевернулась