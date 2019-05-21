Корреспондент «Экспресса» вернулась с медиафорума в Сочи

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21 мая 2019, 19:19Общество
Пензенская делегация вернулась с ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта, который проходил в Сочи. В числе лауреатов всероссийского конкурса «Правда и справедливость» - корреспондент телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева. Помимо награды, она привезла в Пензу массу впечатлений.
Работая на местах стихийного скопления мусора в 2018-м, корреспондент телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева не подозревала, что уже в этом году благодаря освещению проблемной с экологической точки зрения темы, сможет лично задать вопрос президенту страны. Именно этот материал был признан лучшим на всероссийском конкурсе «Правда и справедливость». Завершило трехдневный форум, который проходил в Сочи, пленарное заседание с Владимиром Путиным. Каждый из 500 участников пытался сделать все, чтобы его заметили, и взять слово.
«К нашему ряду подошел ведущий Эдуард Петров, и я, смотря на него умоляющим взглядом, тянула руку, шептала «пожалуйста», он увидел, тихо подошел ко мне, потому что в это время свой вопрос задавал другой журналист, узнал, откуда я, и предложил Владимиру Владимировичу спросить меня», - рассказала она.
Не столько задать вопрос, сколько донести проблему. На форуме Анжелика Пальцева рассказала, как за месяц до празднования Великой Победы осветила историю престарелых супругов - Ветеранов Великой Отечественной войны.
Они оказались в западне в собственной квартире: спускаться по лестнице с седьмого этажа им не позволяет здоровье, а компания-подрядчик из Санкт-Петербурга задержала ввод в эксплуатацию лифтов, которые меняли в доме по программе капитального ремонта.
Корреспондент телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева стала первым телевизионным журналистом области кому удалось напрямую обратиться к президенту. Ну а до встречи с Путиным, журналисты, блогеры и руководители СМИ слушали лекции экспертов ОНФ и участвовали в мастер-классах, которые проводили известные общественные деятели и специалисты в сфере масс-медиа.
«Мне всегда говорили, что задача журналиста - это информировать население о том, что произошло, что будет. Но я так не считала никогда и, тем более, сейчас. Думаю, что задача журналиста - помогать своей информацией людям, доводить какие-то конкретные проблемы до власти, а уже там должна пройти дальнейшая работа», - отметила Анжелика Пальцева.
По долгу службы она ежедневно работает с проблемными темами - будь то коммунальная авария, судебное разбирательство или бездействие чиновников. Теоретический опыт, который она получила на форуме, ей предстоит применить на практике и с еще большей силой отстаивать правду и справедливость на благо региона и его жителей.
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