04 мая 2017, 14:05Общество Контролировать ремонт дорог в Пензе будут каждый день В Пензе мэр Виктор Кувайцев провел совещание. В рамках встречи участники обсудили реализацию программы «Безопасные качественные дороги».

О работе по реализации вышеупомянутой программы доложил начальник департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Договоры заключены, и все подрядчики, участники программы, приступили к работе», - сказал он.

Поручение следить за качеством работ подрядных Виктор Квайцев адресовал своему заместителю Юрию Ильину.

«Уже сейчас, на первоначальном этапе, мы должны осуществлять ежедневный контроль за качеством дорожного покрытия. Для осуществления контроля необходимо привлечь Александра Калашникова, который возглавляет городской общественный совет. Все это позволит нам обеспечить прозрачность и гласность строительства новых дорог. Уверен, активные пензенцы также будут нам указывать на недоделки и брак. Надеюсь, что все это позволит реализовать программу по безопасным качественным дорогам в срок и с хорошим качеством»,- отметил Виктор Кувайцев.

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