Конфликт из-за полусфер во дворе привел пензенского водителя в суд

В Пензе произошел конфликт между водителем и пенсионеркой из-за установленных во дворе полусфер, загораживающих проезд. Женщина подала в суд.

Установлено, что вечером 6 сентября водитель Kia Optima не смог проехать во двор на улице Минской из-за бетонных полусфер. Он вышел из машины и пытался подвинуть их ногой. Это увидела старшая по дому №5а и сделала ему замечание. Пензенцы поругались, мужчина толкнул пенсионерку, та упала на лежащие кирпичи, получив ушибы.

Затем женщина поднялась и хотела записать номер машины, в ответ на это водитель стал целенаправленно двигаться на авто в ее сторону, при этом один раз задел ее руку. Очевидцы конфликта вызвали полицию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пожилая пензячка также подала иск в суд с просьбой компенсировать причиненный ей моральный вред, она просила 20 тысяч рублей. Но мужчина не признавал вину, сказав, что пенсионерка упала сама. Однако доказательства свидетельствовали об обратном.

В итоге, водителя обязали выплатить женщине 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».