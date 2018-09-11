Кондольский должник погасил весь кредит из-за страха потерять авто

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11 сентября 2018, 11:02Общество
25-летний житель Кондольского района Пензенской области взял кредит, но не спешил отдавать деньги.
Установлено, что мужчина получил 300 тысяч рублей, чтобы приобрести автомобиль. Он купил подержанный Mitsubishi Grandis и «забыл» о кредитном долге. За дело взялись судебные приставы.
Было принято решение арестовать машину. Должника пригласили присутствовать при этом. Чтобы не лишиться авто, мужчина решил выплатить деньги и погасил всю сумму кредита единовременно, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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