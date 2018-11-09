Кондитер из Пензы стал призером всероссийского конкурса

Кондитер из Пензы - теперь один из лучших в стране! Главный технолог кондитерской Иван Букарев стал серебряным призером Всероссийского чемпионата профмастерства. Всем участникам необходимо было приготовить несколько видов десертов, причем сделать это быстро, со строгим расчетом веса едва ли не до грамма.

Жить сладко ему уж точно никто не запретит. Практически каждый день он создает бисквитные шедевры. А его любимое занятие - делать из десертов произведения искусства. В шоколадно-ванильном бизнесе Иван Букарев - восемь лет и украсить, например, торт в классическом варианте для него уже скучное занятие: на это у кондитера уходит не больше 10 минут.

Иван Букарев доказал, что кондитеры из Пензы умеют создавать десерты по красоте и вкусу не уступающие приготовленным поварами из других регионов страны. На федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» он занял второе место в номинации «Лучший кондитер», который проходил в конце октября в Тамбове. За победу боролись 17 участников. На суд жюри они представили два торта и три вида пирожных. Приготовить их нужно было за шесть часов.

«Торты должны быть от полутора до двух килограммов, если он больше или меньше, начислялись штрафные баллы. Пирожные - от 50 до 100 граммов. Работали в новом месте, непривычно было. Для ознакомления 15 минут дали, чтобы посмотреть где что находиться», - рассказал Иван Букарев.

Украсить выпечку нужно было по тематике. В этом году она была довольно широкая – «праздник». Иван выбрал Новый Год. А вот рецепты десертов можно было использовать любые. Но кондитер решил не выбирать из того, что есть, а создать уникальное кондитерское изделие - мусс с белым шоколадом, цедрой лайма, малиновое желе и тонкий ванильный бисквит.

За второй результат Иван получил сертификат на 200 тысяч рублей. Эти деньги он планирует направить на развитие кондитерской, где работает почти с самого начала своей сладкой карьеры. Кстати, по итогам регионально этапа конкурса профмастерства в Пензенской области победителей наградили более щедро. Всем, кто занял первые места в своих номинациях (всего их было 10), вручили автомобили.