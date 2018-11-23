Компенсацию за съем жилья сможет получить большее количество дольщиков

Еще больше обманутых дольщиков получат компенсацию за наем жилья. Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на очередной сессии приняли поправки в соответствующий законопроект, а также обсудили проект бюджета области на 2019 год.

На сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты единогласно поддержали поправки в закон о компенсации за наем жилья для обманутых дольщиков. Ранее выплату могли получить только жители областного центра.

«Субсидия предоставляется Заречному и Пензенскому району, то есть теперь люди, которые зарегистрированы в этих муниципальных образованиях, имеют полное право на компенсацию за наем жилья», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Этой услугой уже воспользовались 17 дольщиков, еще два заявления о получении компенсации находятся на стадии рассмотрения. Напомним, что проблемными признаны семь объектов строительства, пострадавшими считаются более 1000 человек на территории области.

Также в ходе сессии парламентарии в первом чтении поддержали законопроект о бюджете региона на 2019 год. Главный финансовый документ останется социально-ориентированным.

«В приоритете, конечно, - поддержка здравоохранения, образования, реализация всех льгот, которые предусмотрены региональным законодательством. В проекте заложены средства на дальнейшее экономическое развитие региона», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Пензенская область в 2019 году получит свыше 20 миллиардов рублей из федерального бюджета в виде различных субсидий, субвенций и дотаций. Об этом в ходе сессии сообщил депутат Госдумы Леонид Левин. Основной объем средств будет направлен на поддержку сфер образования и здравоохранения.

«Надо отметить реконструкцию областной больницы имени Филатова, на которую в 2019 году выделены значительные средства. В нее поступают маленькие пациенты со всей области, и мы обязаны обеспечить их нормальными условиями. Также будет продолжаться привлечение врачей с сел и рабочих поселков, для этого на единовременные выплаты заложено более 50 миллионов рублей», - сказал Леонид Левин.

Порядка 150 миллионов рублей в 2019 будет направлено на установку современного оборудования и инвентаря для уличного спорта. Такой же объем финансирования запланирован и на последующие годы.