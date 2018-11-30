Компания «Территория жизни» открыла в Пензе новый офис

Группа компаний «Территория жизни» презентовала партнерам новый офис продаж. Площадь помещений составляет более 500 квадратных метров. Однако, главное, что там будущие новоселы смогут в полной мере оценить преимущества жизни в «Арбековской заставе».

Жилой комплекс «Арбековская застава» - это не только благоустроенные дворы с парковками и тематические площадки, но и жилые дома, построенные по «умным стандартам».

«Маломобильным группам и мамам с колясками будет удобно, потому что не нужно преодолевать лишние ступени и подъемы. Также предусмотрены большая лаунж-зона, в которой можно переждать непогоду, два санузла, один из которых отведен для домашних питомцев, где им можно помыть лапы после прогулки. Так в доме бесшумные скоростные лифты», - рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

Квартиры в «умных домах» - тоже умные. Пространство организовано с упором на функциональность. Убедиться в этом можно, посетив шоурумы, оборудованные в новом офисе продаж.

«Шоурумы - это демонстрационные квартиры, в которых покупатели могут посмотреть, оценить качество отделки, планировку помещений. Особенность смарт-квартиры в том, что в ней нет бесполезных метров», - объяснила руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

На территории офиса также есть коворкинг для работы риэлторов. Они, кстати, одними из первых оценили возможности нового офиса.

«Уютный, хороший офис продаж, куда хочется прийти, пообщаться, что-то узнать и купить», - отметила риэлтор Нина Киреева.

«Работать с компанией «Территория жизни» очень легко и приятно, она идет навстречу. Руководство всегда слышит пожелания риэлторов, старается помочь всем чем можно - и технически, и юридически, и слышит пожелания клиентов», - рассказала риэлтор Ольга Звонова.

Сейчас на «Территории жизни» действует акция. При покупке смарт-квартиры до нового года вы получаете ремонт в подарок. Более подробную информацию можно получить в офисе продаж по адресу: улица Генерала Глазунова, 7.