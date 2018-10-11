Компания «Термодом» достроит два «замороженных» дома

Еще на двух замороженных стройках Пензы наметилось потепление. Строение в жилом комплексе «Райки» и многоквартирный дом на улице 8-е Марта в ближайшие дни передадут в ведение строительного холдинга «Термодом». Достроить проблемные объекты руководство компании обещает не быстро, но качественно.

Яркий фасад жилого комплекса «Райки» скрывает внутреннюю пустоту. На месте дома пока только коробка: внутренние перегородки есть не во всех квартирах, отсутствуют инженерные сети. За время простоя, а дом находится без консервации три года, основные строительные элементы потрепала непогода. Зимой нагрузки не выдержала и ливневка. К спасению ситуации приступил холдинг «Термодом». Ведущая строительная компания региона готова вернуть объект к жизни.

«Заводим сюда свою охрану, составляем мероприятия по выполнению первоочередных работ. Это хорошая новость для дольщиков, так как «Термодом» - это устойчивая компания, которая выполняет взятые на себя обязательства», - сказал главный инженер строительного холдинга «Термодом» Андрей Пчелинцев.

«Климатические факторы, атмосферное давление - они негативно повлияли на состояние строительных конструкций. Но, можно все достроить правильно», - отметил начальник бюро инноваций строительного холдинга «Термодом» Александр Пресняков.

Свои квартиры ожидают более 200 семей. Еще около 100 - на втором проблемном объекте - в жилом доме на улице 8-е Марта. «Термодом» успокаивает дольщиков: после экспертизы по трещинам в фундаменте, на площадке появится строительная техника. До конца недели необходимо оформить документы о передаче объектов. Завершить все строительные работы и сдать дома в эксплуатацию застройщик обещает не позднее конца 2019 года.