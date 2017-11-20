20 ноября 2017, 19:17Общество В «Новых садах» открыли встроенный в дом детский сад В Пензе торжественно открыли современный детский сад на проспекте Победы в жилом комплексе «Новые сады». Это филиал дошкольного учреждения №122 «Малыш». Детсад нового типа является пристроем к жилому дому. Планируется, что посещать его будут 110 ребятишек.

Новоселье в жилом комплексе «Новые сады». Здесь торжественно распахнул свои двери филиал детского сада №122. 55 мальчишек и девчонок получили возможность ходить в дошкольное учреждение. Еще столько же ребятишек присоединятся к ним в 2018 году. Счастливого момента родители ждали не один месяц.

«Открытие детского сада мы ждали очень долго, садик замечательный, атмосфера благоприятная, все здесь располагает для хорошего настроения. Современная детская площадка, прекрасные игрушки», - поделилась мама воспитанника детского сада №122 Пензы Ольга Маркелова.

Для юных пензенцев здесь созданы все необходимые условия, отметил глава региона, посетивший церемонию открытия. Современное дошкольное учреждение позволило решить вопрос с очередностью в микрорайоне.

«Очень важно, чтобы рядом были школа и детский сад. Я хочу поблагодарить одну из известных в регионе строительную компанию «Рисан», которая строит хорошее жилье и объекты соцкультбыта»,- отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Дошкольное учреждение встроенно-пристроенного типа располагается на первых двух этажах жилого дома. Он рассчитан на шесть групп, посещать которые смогут 110 ребят. Этот детский сад должен стать показательным не только в плане оснащения, но и по темпам возведения. Строительная компания «Рисан» максимально в сжатые сроки создала для жителей все необходимые условия для комфортной жизни.

«Мы строим красивый, большой микрорайон, заселяется очень много молодых семей, мы видим во дворах много детей, поэтому было решено построить здесь детский сад. Пристроенный садик получился очень теплый, уютный, комфортный. Надеемся, что маленькие жители будут счастливы и довольны таким домом», - рассказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

В детском саду постарались создать максимально комфортные условия для детей: просторные комнаты и коридоры, музыкальный зал, собственный фельдшерский пункт. Дошкольное учреждение укомплектовано и большой игровой площадкой на улице. В теплое время года мальчишки и девчонки смогут порезвиться на современных аттракционах.

Общество

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