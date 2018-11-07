Компания «Дамате» построила в Нижнем Ломове дом для сотрудников

В рамках жилищной программы одного из крупнейших инвесторов Пензенской области квартиры в Нижнем Ломове получила 31 семья. Они предназначены для работников предприятия, которое продолжает наращивать производственные мощности.

Крупный инвестор взял на себя обязательства предоставить жилую площадь сотрудникам своего предприятия. Теперь в отдельных квартирах есть все необходимое для жизни - от мебели до бытовой техники.

«Дом построен в рамках жилищной программы социальной политики группы компаний «Дамате» для ее специалистов и сотрудников. Здание представляет собой 2500 квадратных метров. Жилой фонд - 1758 квадратных метров. 42 квартиры - с высоким уровнем отделки с централизованным отоплением», - рассказал генеральный директор ООО «Русконтрактор» Артур Адамов.

Общий объем средств, вложенный инвестором в полную реконструкцию квартир и благоустройство территории вблизи дома, - более 90 миллионов рублей. 31 семья получила сертификаты на жилье из рук представителей руководства компании-работодателя и губернатора Пензенской области Иван Белозерцев.

«На этом предприятии работает 1400 человек, а вообще трудятся свыше 4000 рабочих. Это хорошо и говорит о том, что в Пензу приезжаю работать специалисты из других регионов, а они здесь нужны», - сказал глава региона.

Приморский край, Самарская, Астраханская, Омская и Калининградская области - это далеко неполный перечень уголков страны, из которых специалисты переезжают в Нижний Ломов специально, чтобы работать в компании, которая занимает одну из лидирующих позиций в отрасли производства мяса.

Супруги Изъявлевы - в числе тех счастливчиков, кому предоставили жилье. Приехав в Пензенскую область из Тольятти, молодая пара с ребенком долгое время ютилась на съемной квартире.

«Работаю инженером-строителем. Зарплата достойная, не только для Нижнеломовского района, но и для Тольятти, что и было одним из поводов, чтобы переехать. Квартира хорошая, теперь ближе к садику, это очень радует, район нравится, благоустроен, мы очень рады», - рассказал глава семейства.

В первую очередь, в отремонтированной многоэтажке предоставили квартиры многодетным семьям и семьях, в которых оба супруга работают на предприятии компании-инвестора.