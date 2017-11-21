21 ноября 2017, 13:32Общество Жителям совхоза им. Калинина из-за долгов дают воду по часам Жители Центральной усадьбы совхоза имени Калинина Каменского района Пензенской области запасаются водой впрок. Подачу ресурса им ограничили из-за долгов.

Люди рассказали, что с конца сентября воду дают строго по часам с 9.00 до полудня по будням, с 17.00 пятницы и в выходные. Впрочем, сельчане сами знают, что дело не в воде. Перебои связаны с ограничениями электроэнергии, которые введены из-за накопившихся долгов МУП ЖКХ «Калининское».

«Тарифы были утверждены в 2010 году. И никто с того момента не вносил изменения. Тариф по счетчику - 19,80 за один куб. С колонки - 24,16 с человека», - пояснила начальник управления финансов администрации Каменского района Светлана Керенская.

Выходит, тарифы не росли. Люди это подтверждают. Раз за разом на сходах граждан власти и энергетики убеждали не наращивать долг. Но с платежами многие не спешили. В итоге Калинино задолжало энергетикам чуть ли не полмиллиона рублей.

«Это происходит постоянно. Тариф не совсем большой - 19 рублей за один куб. Но многие жители поселка Калинино самоустранились от уплаты взноса за воду. Сумма из года в год нарастала, и энергетики ввели ограничения подачи воды», - объяснил глава администрации Каменского района Константин Грошев.

Злостных неплательщиков - девять человек. Но должна поставщикам и муниципальная организация, которая не платила потому, что счета выставить было некому: у МУПа не было директора - никто эту должность занимать не хотел.

«Последний директор уволился в декабре 2016 года. Я на сходах граждан людям предлагал эту вакантную должность, обращался в центр занятости населения. Но, к сожалению, ни одного звонка не поступало. Тяжелая работа, постоянно происходят скандалы и приезжают проверки», - рассказал глава администрации Каменского сельсовета Виталий Жиганов.

Из-за отсутствия руководства в МУПе дело дошло до абсурда: зимой обледенела и упала водонапорная башня. Ее хотели распилить на металлолом, а деньги направить на погашение долга. Но нет директора - и деньги пошли на счета не МУПа, а местной администрации. Все бы ничего, только гасить долги предприятия бюджет напрямую не вправе. Более того, едва живой МУП несколько раз оштрафовала на крупные суммы трудовая инспекция. Так и тянется история: МУП без руководства, люди - без воды.

«Проблемы с водой длятся уже не месяц. Мы хотим набрать воды, умыться. Так только первобытные люди живут. Зачем набирать воду, когда она должна быть круглые сутки?» - пожаловался житель совхоза имени Калинина Николай Румянцев.

«Давайте собирать деньги сами и напрямую оплачивать счета! Только такой выход» - предложили граждане на сходе. Еще говорят, что даже готовы платить больше. Ведь установленный тариф не покрывает издержек. Но это в будущем, а пока, вроде бы, нашелся человек, который возглавил МУП. Теперь часть долга удастся погасить. Есть надежда, что энергетики пойдут навстречу - не станут ужесточать меры за просрочку платежей.

«Мы открыты для диалога. Руководство компании готово рассмотреть письма, гарантийные обязательства. Лишь бы они были подкреплены денежными средствами», - сказал начальник Каменского межрайонного отделения «ТНС энерго Пенза» Сергей Лагутов.

Будем следить за тем, как развиваются события в совхозе имени Калинина.

Общество

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