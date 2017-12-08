08 декабря 2017, 19:45Общество Коммунальные службы Кузнецка «одолели» первый снегопад Первый снегопад не доставил больших проблем жителям города Кузнецка Пензенской области. Работники муниципальных предприятий, которые занимаются содержанием дорог и тротуаров, оперативно произвели расчистку основных автомагистралей и сейчас убирают снег с периферийных улиц. Техники и людей для выполнения поставленных задач в начале декабря оказалось достаточно.

К первому обильному снегопаду в Кузнецке были готовы. Коммунальщики сработали своевременно, заранее обработав городские дороги пескосоляной смесью. С начала декабря работники МУПа переведены на шестидневную рабочую неделю. Бригада заступает на дежурство уже в три часа ночи. В первую очередь расчищают путепроводы и улицы, по которым пролегают маршруты общественного транспорта.

«Нашей задачей является очистка путепровода от снега. За этот период вывезено восемь машин или 80 кубометров снега. Для уборки используются погрузчики, грейдеры и КамАЗы. После обеда также очищали мост у бывшего консервного завода», - рассказал мастер дорожно-эксплуатационного участка муниципального предприятия Кузнецка Александр Садомцев.

После расчистки основных улиц дорожники переходят на менее загруженные транспортные артерии. Параллельно идет уборка тротуаров от снега.

«Там, где не справляются тракторами, - расчищают вручную. Также производится обработка противогололедными материалами. В принципе, людей достаточно. В случае больших снегопадов, для выполнения работ по уборке снега, добавляется дополнительное звено», - сообщил начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.

На сегодняшний день в Кузнецке идут работы по уборке снега в удаленных от центра города районах. В случае необходимости на проблемные участки могут выйти дополнительные бригады рабочих и техники.

Общество

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