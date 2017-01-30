30 января 2017, 17:58Общество Коммунальщики круглосуточно работают над подключением Севера к теплу Утром 30 января в Пензе в школе №71 состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. Его провел глава администрации города Виктор Кувайцев. Начальник управления по делам ГО ЧС города Алексей Михайлов доложил, что работы шли всю ночь. Подключить к системе теплоснабжения последние несколько домов в районе Севера планировалось к утру. Однако без отопления до сих пор находятся несколько одноэтажных жилых построек в районе Северной поляны.

Город Пенза. Район Северная поляна. Одни местные жители благодарят за оперативность при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1, другие высказывают недовольство.



«Знакомые звонят и пишут, спрашивают, не замерзли ли мы. А я в таком легком замешательстве, мы даже не успели испугаться. Восемь часов не было отопления. В 6.00 я встала на работу, а батареи уже – огненные», - рассказала жительница дома №12 по ул. Можайского г. Пензы Нина Желябина.



Несколько десятков метров отделяет зону комфорта от зоны, где работы по устранению аварии идут пока полным ходом. Задача номер один - отогреть трубы и, если надо, заменить. За время отсутствия тепла вода в них замерзла.



«Задачи поставлены по ремонту системы отопления жилых домов. Замена трубопроводов, если необходимо будет, радиаторов отопления. Конкретно по каждому дому будем смотреть ситуацию, где что необходимо делать», - сказал главный специалист энергосетей ПО «Старт» г. Заречный Алексей Фарафонов.

В некоторых домах лопнули не только трубы, но и радиаторы. Поэтому бригады коммунальщиков работают и на улице, и на чердаках, и внутри жилых помещений.



«Что нам надо? Тепло. Я замерз, как собака. Все батареи полопались, а я что могу?», - возмутился житель дома №1/2 по ул. Депутатской г. Пензы Евгений Гусев.

«К наши домам - никакого отношения, никакого внимания. Если они старые, то они никому не нужны. Что случается, мы где-то на заднем плане, все некогда», - пожаловалась жительница дома N6/8 по Сумскому проезду г. Пензы Лидия Лобанова.

Дома по Сумскому проезду и улице с говорящим названием Депутатская оказались в числе последних, ожидающих подачу тепла. Коммуникациям - больше 50 лет. Как говорят местные жители, их не меняли ни разу с момента строительства. Тем не менее, многим удалось избежать разрыва труб.

Антонина Григорьевна, жительница дома №3 по улице Депутатской всеми силами старается поддерживать тепло. Сейчас в комнатах - около плюс 14. Говорит, что, конечно, не комфортно, но зато коммуникации целы.

«Как отключили, я сразу включила обогреватель. Конечно, на ночь его отключаю, боюсь, все-таки электричество», - рассказала она.



Постепенное подключение к системе отопления осуществляется под контролем сотрудников коммунальных служб, чтобы в случае аварий и протечек оперативно устранить последствия.

Общество

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