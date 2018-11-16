Комиссия из Москвы оценила индустриальный парк Сердобска

Первый объект Территории опережающего социально-экономического развития в Пензенской области оценили специалисты из фонда развития моногородов России. Это означает, что первое производство в рамках пока еще нового для региона экономического проекта прошло проверку федерального куратора. Самой территорией опережающего развития стал Сердобск, именно там организован индустриальный парк.

Столичная комиссия фонда развития моногородов России проверила предприятия по выращиванию грибов. Ведомство контролирует, как функционируют Территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус Сердобск получил первым в Пензенской области весной 2018 года. Сотрудников фонда, в первую очередь, интересуют сроки реализации первого в индустриальном парке экономического проекта.

Сейчас уже построены коробки нескольких производственных корпусов. Резидент планирует ввести предприятие в эксплуатацию к середине 2019 года. Причем речь идет о полном комплексе производства - от приемки сырья до выхода готовой продукции. Здания, в которых будут выращивать шампиньоны, имеют свои архитектурные особенности - уровень окон выше привычных стандартов.

На то, чтобы стать резидентами индустриального парка в Сердобске сейчас претендуют четыре компании, кроме грибного производства, это предприятие по глубокой переработке зерна. В будущем Территория опережающего развития обеспечит им значительные налоговые льготы. Вместо обычных 30% налоговых отчислений во внебюджетные фонды, предприниматели индустриального парка заплатят чуть более 7%. Также преференции коснутся размера налогов на прибыль, землю и имущество. В Сердобском районе рассчитывают, что такой экономический фон позволит увеличить уровень жизни населения.

«Это позволит создать рабочие места. Кроме того, в проектах есть и другие предприятия. Все строится благодаря хорошим льготам», - отметил глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

Кроме экономических выгод индустриальный парк для предпринимателей - это и готовая инфраструктура. Так, к грибному производству подвели отдельную дорогу, на это выделено около 44 миллионов рублей. Большая часть средств поступила из фонда развития моногородов. Сейчас в Пензенской области статус Территории опережающего социально-экономического развития помимо Сердобска имеет еще один город - Заречный.