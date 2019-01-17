Комиссия «Единой России» по этике провела первое заседание

В рамках комиссии, первое заседание которой прошло 16 января, избрали председателя, его заместителя и ответственного секретаря.

«В первом заседании Комиссии я посчитал необходимым принять участие лично, а дальше они будут проходить автономно», - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, подчеркнув, что работа комиссии не должна превращаться в «охоту на ведьм».

Тайным голосованием депутата Госдумы, Героя СССР Валентину Терешкову избрали председателем комиссии. Ее заместителем стал член высшего совета «Единой России», глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а ответственным секретарем выбрали заместителя секретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко.

Всего в состав комиссии вошло 12 человек.