В Пензе презентовали двухэтажную «Суру»

На железнодорожном вокзале станции «Пенза-1» презентовали новый двухэтажный состав. Он начнет курсировать между Пензой и Москвой через месяц. В составе обновленного фирменного поезда «Сура» - 14 двухэтажных вагонов, 12 купейных, штабная и вагон-ресторан.

Он - выше и массивнее, но лишь на первый взгляд. Габариты нового подвижного состава двухэтажного фирменного поезда «Сура» незначительно отличаются от стандартных одноэтажных вагонов. Зато внутри - все по-другому. Титановые установки заменили на кулеры. В каждом вагоне действует современная система безопасности: видеокамеры, а попасть в купе пассажиры смогут только по специальной карте.

«Она лежит на столе при входе в вагон. Электронная и намагниченная», - рассказала инструктор бригад вагонного участка «Пенза» Ольга Захарова.

В одном вагоне - 12 купе, это 64 пассажироместа. Каждое оснащено индивидуальными светильником и розеткой. Теперь жаловаться на соседа за то, что тот открыл окно, также не придется: состав оснащен современной сплит-системой, а все окна заменены на пластиковые.

Подобные вагоны курсируют по России с 2013 года. Жители уже по достоинству оценили преимущества - это современный вид и максимальный функционал: душевые кабины, гладильные комнаты. Из очевидных недостатков - отсутствие верхней багажной полки, а также маленькое пространство под нижним местом. Чтобы перевозить крупногабаритный багаж, всем пассажирам предлагают воспользоваться специальным помещением в одном из вагонов.

Еще одно новшество - в штабной находится купе для людей с ограничениями по здоровью. Для них же по соседству адаптирован санузел. Видоизменен и вагон-ресторан. Посадочных мест - больше, оказание услуги - быстрее. Ведь, чтобы заказать блюдо, официантам достаточно позвонить на кухню, которая разместилась на первом этаже.

«Стоимость на 7 декабря плацкартного вагона в составе одноэтажного поезда «Сура» колеблется от 1700 до 2400 рублей, купейного билета в двухэтажном поезде «Сура» с 8 декабря начинается от 1190 рублей. Снижение стоимости достигается за счет увеличения мест в вагоне. Традиционно в нашей компании инновационный двухэтажный купейный подвижной состав приходит на смену плацкартным вагонам», - сказала заместитель начальник куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова.

Вместительность такого состава - на четверть выше: 756 пассажиров, что на 200 человек больше, чем в существующем фирменном поезде. И, главное, всех размещают в комфортных и современных условиях.

«Экономический эффект будет заключаться в том, насколько комфортно жителям будет перемещаться. Граждане будут рублем выбирать тот или иной вид передвижения. Есть альтернативы. Прошли времена, когда летал один самолет и ездил один поезд», - отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Первый рейс обновленного поезда «Сура» запланирован на 8 декабря в 21:35.