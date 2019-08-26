Команды Белозерцева и Верницкого сыграют в хоккей в Пензе

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26 августа 2019, 17:58Спорт
5 сентября пройдет хоккейный матч (0+) между командой Пензенской области и сборной журналистов федеральных СМИ «Российская пресса». Игра состоится в рамках всероссийского молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ».
Команду СМИ возглавит известный журналист «1 канала» Антон Верницкий, а команду правительства региона – губернатор Иван Белозерцев.
Хоккейный матч состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», начало - в 18:00. Вход для всех – свободный, сообщили в пресс-центре облправительства.
Напомним, с 4 по 7 сентября в Пензе пройдет форум «mediaАКЦЕНТ»(18+), на котором Антон Верницкий поделится опытом на дискуссии «Власть и медиа. Новая реальность» и вместе с коллегами расскажет молодежи о создании спортивных репортажей на радио и телевидении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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