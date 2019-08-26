Команды Белозерцева и Верницкого сыграют в хоккей в Пензе

5 сентября пройдет хоккейный матч (0+) между командой Пензенской области и сборной журналистов федеральных СМИ «Российская пресса». Игра состоится в рамках всероссийского молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ».

Команду СМИ возглавит известный журналист «1 канала» Антон Верницкий, а команду правительства региона – губернатор Иван Белозерцев.

Хоккейный матч состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», начало - в 18:00. Вход для всех – свободный, сообщили в пресс-центре облправительства.

Напомним, с 4 по 7 сентября в Пензе пройдет форум «mediaАКЦЕНТ»(18+), на котором Антон Верницкий поделится опытом на дискуссии «Власть и медиа. Новая реальность» и вместе с коллегами расскажет молодежи о создании спортивных репортажей на радио и телевидении, пишет ИА «Пенза-Пресс».