Команда по мотокроссу из Пензы стала чемпионом ПФО

На трассе «Сурские зори» прошли очередные этапы кубка России, а также чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу. Спортсмены выступали в восьми классах мотоциклов. Также прошли соревнования среди квадроциклов.

Прыжки на высоких трамплинах и борьба в крутых поворотах - неотъемлемые составляющие этого вида спорта. Соревнования по мотокроссу всегда становятся очень зрелищными, но за каждым полетом скрывается тяжелая многолетняя работа. Участники традиционных соревнований на трассе «Сурские зори» об этом знают не понаслышке. В 2019 году они носят статус кубка России, а также чемпионата и первенства Приволжского федерального округа.

«Очень сильные спортсмены. Многие выступают на международном уровне. Максим Краев, который ездит за мотоклуб «Суру», после этих соревнований отправляется в европейское турне. Также есть пара гонщиков, которые выступают в классе «65», - рассказал главный судья соревнований Эдуард Иванов.

На дистанцию вышли более 100 спортсменов. Они соревновались в восьми классах мотоциклов. В первый день турнира по трассе проехали самые маленькие гонщики. Некоторым из них - всего по шесть лет, а закрывали программу наиболее опытные спортсмены, которые провели не одну сотню заездов.

Несмотря на подготовку и опыт, завершить дистанцию удавалось далеко не всем. Причина - в технических неполадках. По словам специалистов, в мотоспорте это практически неизбежно, ведь техника зачастую работает на пределе своих возможностей.

«У меня на выходе заглох мотоцикл, клюнул вниз, из-за этого не попал в поворот, потому что он завелся только в конце. Есть над чем работать, сейчас будем готовиться к заключительному этапу кубка», - сказал гонщик мотоклуба «Сура» Илья Рыжих.

Спортсмены выступали не только на мотоциклах. Гонщики проехали по мототрассе «Сурские зори» и на квадроциклах.

По итогам турнира, гонщики пензенского мотоклуба «Сура» собрали большой урожай личных наград. Среди юношей в классе 125 кубических сантиметров равных не было Максиму Краеву. Среди взрослых гонщиков золотые медали завоевали Николай Корнев, Артемий и Максим Назаровы. Высокие индивидуальные результаты помогли и в командном зачете. Мотоклуб «Сура» не знал себе равных во всех категориях.

«Что касается общих итогов, то наша команда стала единоличным чемпионом Приволжского федерального округа. Мы показали себя как слаженная команда. Была проведена работа не только с трассой, но также с тренерами, они объяснили нам, что и как нужно делать», - рассказал гонщик мотоклуба «Сура» Максим Краев.

У спортсменов будет немного времени на отдых. Совсем скоро они начнут готовиться к следующим стартам, среди которых - этапы кубка России, а также чемпионата и первенства Приволжского федерального округа (0+).