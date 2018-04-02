Команда «Лагуна-УОР» одержала победу в первенстве России

Это первая успешная победа в карьере девушек. Им удалось пройти принципиальных соперников. В частности, многократных победительниц первенства - воспитанниц питерской школы олимпийского резерва №2 «Аврора».

«Девочки не дрогнули в решающей игре за первое место с «Авророй». Взяли вовремя тайм-аут при счете 2:0 и успокоились. Это была последняя игра, как и у команды соперниц, нам нельзя было проигрывать», - отметил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Именно победа девушек с разгромным счетом 9:1, над сверстницами из Белгородской области и поставила жирную точку во всем первенстве. Тренеры отмечают, что так уверенно стать чемпионами удалось за счет сплоченности команды.

«Была командная игра, все старались друг за друга биться и помогать. Даже если были ошибки, то поддерживали, поэтому и привезли первое место», - сказала игрок молодежного состава МФК «Лагуна-УОР» Мария Самойлова.



Кроме того, три девушки завоевали титулы лучшего игрока турнира, бомбардира и нападающего. А Виталий Антонов был признан лучшим тренером.