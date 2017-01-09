09 января 2017, 19:22Спорт Команда «Дизель-2006» одержала победу в первенстве по хоккею Команда из Пензы стала победителем первенства МКЦ хоккея Поволжья среди младших юношей. За звание сильнейшей боролись команды, состоящие из игроков 2006 года рождения. Финальные игры турнира прошли 9 января на льду «Дизель-Арены».

9:3 - с таким счетом в пользу хозяев льда завершилась финальная встреча первенства по хоккею «Поволжье» среди младших юношей. Десятилетние воспитанники команды «Дизель-2006» одержали уверенную победу над командой «Девон» из города Туймазы Республики Башкортостан. В пяти встречах домашнего этапа турнира пензенские хоккеисты не проиграли ни разу.

«Команда задачу выполнила - заняла первое место. Теперь ждем состав участников, которые будут определены на весенние каникулы», - сказал директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

В соревнованиях приняли участие семь команд из шести регионов округа. Некоторым спортсменам пришлось преодолеть более 800 километров для того, чтобы выйти на пензенский лед и побороться за награды. Команда из Башкирии - новичок турнира, но даже всего с двумя игровыми «пятерками» им удалось занять призовое место.

«Мы не из большого города, поэтому так мало человек. Мы заняли третье место, меня это радует, мы достойно заняли его», - сказал игрок команды «Девон» Тимур Вахретдинов.

Вскоре команды, участницы второго этапа окружного турнира, вновь встретятся на льду. Заключительный этап пройдет в дни весенних каникул. Тогда и определится победитель зональных соревнований по хоккею сезона 2016 -2017 годов. Место проведения финала пока не определено.

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