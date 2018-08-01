01 августа 2018, 17:59Криминал

Колышлейского экс-инспектора ДПС отправили в колонию за взятку

32-летнего жителя поселка Колышлей Пензенской области осудили за получение взятки.

Установлено, что инспектор составил на водителя административный протокол за то, что он имел неоплаченные штрафы. Сотрудник ГИБДД напомнил мужчине, что его могут лишить прав на год и потребовал у водителя 25 тысяч рублей за уничтожение документа.

«Водитель направился к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги, при этом водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства остались у инспектора ДПС как гарантия передачи взятки. Решив пресечь незаконную деятельность, мужчина обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Водитель передал инспектору 13 тысяч рублей в пачке из-под сигарет, деньги были помечены специальным красителем. После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В итоге суд назначил бывшему инспектору наказание – один год и десять месяцев в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 260 тысяч рублей. Мужчина не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию. Однако суд оставил ее без удовлетворения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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