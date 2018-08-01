Колышлейского экс-инспектора ДПС отправили в колонию за взятку

Установлено, что инспектор составил на водителя административный протокол за то, что он имел неоплаченные штрафы. Сотрудник ГИБДД напомнил мужчине, что его могут лишить прав на год и потребовал у водителя 25 тысяч рублей за уничтожение документа.

«Водитель направился к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги, при этом водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства остались у инспектора ДПС как гарантия передачи взятки. Решив пресечь незаконную деятельность, мужчина обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Водитель передал инспектору 13 тысяч рублей в пачке из-под сигарет, деньги были помечены специальным красителем. После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В итоге суд назначил бывшему инспектору наказание – один год и десять месяцев в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 260 тысяч рублей. Мужчина не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию. Однако суд оставил ее без удовлетворения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».