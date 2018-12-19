Колышлейские полицейские пытались скрыть факт избиения врача

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19 декабря 2018, 12:34Криминал
Прокуратура Колышлейского района Пензенской области обнаружила скрытое от учета преступление. Так, сотрудники ведомства выявили факт побоев из хулиганских побуждений.
Согласно материалам дела, вечером 1 февраля в колышлейскую больницу поступил пьяный 54-летний местный житель, у которого была ранена рука. Мужчина отказался от медицинской помощи, вел себя грубо и ударил кулаком по лицу врача-хирурга. Очевидцы сообщили об этом в полицию.
Несмотря на наличие доказательств, сотрудники правоохранительных органов приняли решение прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Однако в это вмешался прокурор района, и незаконное решение отменили. В отношении колышлейца возбудили уголовное дело.
«В отношении сотрудников территориального отдела полиции, допустивших укрывательство преступления, решается вопрос о принятии мер, в том числе - уголовно-правового характера», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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