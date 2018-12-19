19 декабря 2018, 12:34Криминал

Колышлейские полицейские пытались скрыть факт избиения врача

Прокуратура Колышлейского района Пензенской области обнаружила скрытое от учета преступление. Так, сотрудники ведомства выявили факт побоев из хулиганских побуждений.

Согласно материалам дела, вечером 1 февраля в колышлейскую больницу поступил пьяный 54-летний местный житель, у которого была ранена рука. Мужчина отказался от медицинской помощи, вел себя грубо и ударил кулаком по лицу врача-хирурга. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Несмотря на наличие доказательств, сотрудники правоохранительных органов приняли решение прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако в это вмешался прокурор района, и незаконное решение отменили. В отношении колышлейца возбудили уголовное дело.

«В отношении сотрудников территориального отдела полиции, допустивших укрывательство преступления, решается вопрос о принятии мер, в том числе - уголовно-правового характера», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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