Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство

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31 мая 2019, 14:36Криминал
Жители Колышлейского района Пензенской области заметили сильно избитого мужчину, который лежал на дороге между селами Колтовское и Потловка. На место вызвали полицейских.
Пострадавший находился в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Единственное, что он мог сказать, это имя знакомого, который якобы его избил, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские отыскали двух подозреваемых – 35-летнего мужчину, который ранее был судим, и 23-летнюю женщину. Их доставили в отделение. Мотивы содеянного пока не выяснились.
Установлено, что они под выдуманным предлогом выманили своего знакомого из дома и отвезли в село Колтовское к заброшенному дому. Там мужчина избил несчастного до потери сознания. Подумав, что тот умер, злоумышленники бросили тело в погреб и ушли. Но пострадавший к вечеру очнулся, выбрался из ямы и направился домой, где его и заметили неравнодушные граждане.
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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