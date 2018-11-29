Колышлейская зерносушительная компания задолжала более 45 млн руб налогов

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, руководство общества с ограниченной ответственностью «Зерносушительная компания «Оранж» два года не платила налоги. В итоге получилось более 45 млн рублей долга. Кроме того, должностные лица компании указывали в декларациях ложные сведения и предоставляли их в налоговую инспекцию.

«Уголовное дело возбудили при взаимодействии СУ СКР и сотрудников регионального УМВД», - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».