Колышлейская зерносушительная компания задолжала более 45 млн руб налогов

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29 ноября 2018, 16:07Криминал
В селе Колышлей Пензенской области зерносушительная компания уклонялась от уплаты налогов.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, руководство общества с ограниченной ответственностью «Зерносушительная компания «Оранж» два года не платила налоги. В итоге получилось более 45 млн рублей долга. Кроме того, должностные лица компании указывали в декларациях ложные сведения и предоставляли их в налоговую инспекцию.
«Уголовное дело возбудили при взаимодействии СУ СКР и сотрудников регионального УМВД», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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