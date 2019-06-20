Колышлейская фирма «вытащила» из бюджета страны 1,3 млн руб - СКР

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20 июня 2019, 15:37Криминал
В Колышлейском районе Пензенской области руководство фирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с апреля по июнь 2014 года руководство фирмы, заполняя налоговую декларацию и другие документы, связанные с финансами, внесло в них ложные сведения. Таким образом, работникам удалось «вытащила» из бюджета страны 1,3 млн рублей, которые были выплачены в качестве налога на добавленную стоимость.
В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что руководители компании причинили госбюджету ущерб в особо крупном размере. Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.
Следователи совместно с полицейскими возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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