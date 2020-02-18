Колышлейцу грозит тюремный срок за кровавые посиделки

По сведениям полиции, в селе Колтовское мужчина пришел в гости к 47-летнему приятелю. Когда они пили, младший товарищ схватил нож и вонзил его в шею собутыльника. Пострадавший выжил, но его здоровью нанесен тяжкий вред.

Сельчанина задержали, сейчас он находится под стражей. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Теперь же ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются», - напомнили жителям области полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».