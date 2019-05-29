Колышлейца едва не убили из-за 300 тысяч рублей

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29 мая 2019, 13:36Криминал
Двух жителей Колышлейского района Пензенской области подозревают в покушении на убийство 29-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 22-летняя девушка предложила 34-летнему приятелю убить знакомого, чтобы не возвращать ему долг в 300 тысяч рублей. Они заманили мужчину в село Колтовское, избили его и кинули в яму у заброшенного дома. Потерпевший очнулся, смог выбраться и позвать на помощь местных жителей.
В настоящее время злоумышленников заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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