Колышлеец стащил с охраняемой территории мешок с порохом

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12 ноября 2018, 12:36Криминал
Жителя Колышлейского района Пензенской области осудили за незаконное приобретение и хранение пороха.
Установлено, что в начале июня 2017 года мужчина на охраняемой территории бывшей войсковой части нашел мешок с порохом. Он перенес находку в свою надворную постройку и хранил вещество до тех пор, пока полицейские его не изъяли.
В результате ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и штраф – 5000 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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