Колышлеец стащил с охраняемой территории мешок с порохом

Установлено, что в начале июня 2017 года мужчина на охраняемой территории бывшей войсковой части нашел мешок с порохом. Он перенес находку в свою надворную постройку и хранил вещество до тех пор, пока полицейские его не изъяли.

В результате ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и штраф – 5000 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».