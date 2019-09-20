Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 44-летний мужчина около года числился в центре занятости Колышлейского района в качестве безработного и получал пособие. Он знал, в каких случаях государственные льготы прекращают действие, что в их числе - устройство на работу.

Тем не менее, с 25 июля по 11 августа 2018 года колышлеец устроился на оплачиваемую работу, но умолчал об этом и продолжил получать пособие. В итоге он нанес ущерб центру занятости Колышлейского района на сумму около 3 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в мошенничестве., пишет ИА «Пенза-Пресс».