Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура

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20 сентября 2019, 16:36Общество
В Колышлейском районе Пензенской области прокуратура обнаружила мошенничество местного жителя при получении государственных выплат.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 44-летний мужчина около года числился в центре занятости Колышлейского района в качестве безработного и получал пособие. Он знал, в каких случаях государственные льготы прекращают действие, что в их числе - устройство на работу.
Тем не менее, с 25 июля по 11 августа 2018 года колышлеец устроился на оплачиваемую работу, но умолчал об этом и продолжил получать пособие. В итоге он нанес ущерб центру занятости Колышлейского района на сумму около 3 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в мошенничестве., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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