Колышлеец грозился убить мать за отданное пианино

37-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области осудили за то, что говорил матери о том, что убьет ее.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 25 июня мужчина поссорился с матерью из-за того, что та без его согласия вернула пианино, которое стояло в доме, владельцу. Колышлеец схватил гаечный ключ и стал намахиваться им на женщину, выкрикивая угрозы убийства. Испуганная потерпевшая убежала из дома к знакомой, где осталась ночевать, опасалась за свою жизнь.

Во время следствия выяснилось, что мужчина в марте освободился из колонии, в которую он попал за употребление и хранение большой партии наркотиков. Колышлеец признал свою вину, ему назначили один год лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако мужчина не согласился с приговором и подал аппелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».