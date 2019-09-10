Колышлеец грозился убить мать за отданное пианино

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10 сентября 2019, 14:34Криминал
37-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области осудили за то, что говорил матери о том, что убьет ее.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 25 июня мужчина поссорился с матерью из-за того, что та без его согласия вернула пианино, которое стояло в доме, владельцу. Колышлеец схватил гаечный ключ и стал намахиваться им на женщину, выкрикивая угрозы убийства. Испуганная потерпевшая убежала из дома к знакомой, где осталась ночевать, опасалась за свою жизнь.
Во время следствия выяснилось, что мужчина в марте освободился из колонии, в которую он попал за употребление и хранение большой партии наркотиков. Колышлеец признал свою вину, ему назначили один год лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако мужчина не согласился с приговором и подал аппелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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