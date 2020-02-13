Коллекцию пензенского музея русской армии пополнили уникальные экспонаты

В пензенском музее русской армии открылась обновленная экспозиция (0+) документов, фотографий и вещей, рассказывающая об одном из самых трагических периодов Отечества, - Гражданской войне. Ее составили из предметов, переданных потомками русских эмигрантов и выкупленных на аукционах. Уникальную коллекцию собрали и систематизировали члены пензенского военно-исторического клуба «Аванпост».

Письмо одного из командующих Белой Армией Антона Деникина, фотографии военных и чиновников, официальные бумаги, знаки отличия и награды. Все эти вещи около века назад принадлежали людям, которые во время так называемого великого исхода оказались в эмиграции. Но сейчас, стараниями членов пензенского отделения клуба «Аванпост», исторические реликвии вернулись на Родину. Они пополнили коллекцию пензенского музея русской армии. Предметы передали потомки эмигрантов, многие экспонаты пришлось выкупать на аукционах у коллекционеров.

«Переданные предметы и экспонаты надо изучить, книги - перечитать, письма - расшифровать. Это огромная исследовательская работа, за которую музейщикам платят зарплату, а наши ребята находятся в качестве волонтеров и занимаются этим каждый день», - рассказал руководитель пензенского отделения военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

В провинциальной России мало музеев, которые бы обладали столь богатой коллекцией реликвий. Небольшой зал едва вместил желающих первыми увидеть, какими именно редкостями пополнились фонды. По словам заместителя председателя правительства Олега Ягова, музей должен пополняться не только экспонатами, но и выставочными площадями. Он пообещал оказать содействие в поиске для военной экспозиции более просторного помещения. Музей русской армии может стать в регионе частью системы патриотического воспитания молодежи.

«Здесь, с одной стороны, старые вещи, испытанные временем: расплющенная пуля, оружие, которое было в бою. С другой - картины, мундиры, бивак. Посетители начинают понимать, что это не просто изображение, оно имеет отношение к реальной жизни», - отметил член военно-исторического клуба «Аванпост» Алексей Смирнов.

О пензенском музее русской армии теперь знают не только в России, но и за рубежом. Члены клуба «Аванпост» намерены развивать контакты с единомышленниками и потомками русской эмиграции. Это будет своего рода гарантией, что экспозиция выставки будет постоянно пополняться.