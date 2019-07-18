Количество бактерий в пензенских водоемах увеличилось вдвое

Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии взяли на экспертизу пробы воды в районе восьми пензенских пляжей. Ее проверят на наличие бактерий, вирусов, паразитов и вредных веществ.

Пляж на берегу старого русла реки Суры - одно из любимых мест отдыха жителей района ГПЗ, но в последние дни желающих искупаться стало заметно меньше. Все дело в том, что вода зацвела и многих отпугивает зеленый цвет водной глади.

Опасна ли она для людей, решили выяснить специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области. Они проводят соответствующие проверки дважды в месяц для того, чтобы владеть актуальной информацией о состоянии рек и озер. Пробы берут на микробиологический, химический, паразитологический и вирусологический анализы. Так, по словам экспертов, с мая число бактерий увеличилось вдвое. Кроме того, в пензенских водоемах - высокое содержание железа.

«Были не самые благоприятные условия: высокая температура в мае, июне, а потом начались проливные дожди. Грязь с грунта смывается в воду, - это плохие факторы. Прямой угрозы нет, но качество жидкости не соответствует нормам», - прокомментировал заведующий отделением коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Леонид Чихирев.

Специалисты говорят, что, несмотря на двукратное превышение бактерий, в воде можно купаться. Достаточно просто не пить ее и, вернувшись домой, принять душ.

Такие же пробы сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли на семи других пляжах областного центра. В каком состоянии находится вода, можно будет сказать через неделю. Столько времени требуется на то, чтобы полностью ее проверить.