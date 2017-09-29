Когда мы были молодыми. Пензенцы делятся эмоциями от концерта «Руки Вверх»

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29 сентября 2017, 12:04Общество
Пензенцы в соцсетях активно делятся своими впечатлениями, снимками и видео с концерта группы «Руки Вверх», которая накануне выступила в «Дизель-Арене» с концертом в честь своего 20-летия.
Instagram заполонили посты пензенских фанатов группы с хештегом «#рукивверх». Пользователи благодарят фронтмена Сергея Жукова и его команду «за путевку в детство»:
Побывала на концерте легендарного коллектива и пензячка Ольга «Солнце» Николаева, известная по участию в телепроекте «Дом-2».
Пользователи «ВКонтакте» также делятся эмоциями от выступления их «группы детства». Многие в постах также указывают хештег «#когдамыбылимолодыми»:
Пользователь Ирина Ларкина отметила, что на концерт в Пензе пришли 6,5 тысяч человек.
Судя по кадрам из видео, которые активно выкладывают пензенцы, на концерте был настоящий аншлаг:
Новостные ленты соцсетей продолжают пополняться свежими фотографиями и видео с прошедшего концерта.
Напомним, группа выступила перед пензенцами 28 сентября. В 2017 году «Руки Вверх» отмечают свое 20-летие и вышли на сцену «Дизеь-Арены», чтобы «в окружении любимой публики отпраздновать юбилей масштабным гала-концертом», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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