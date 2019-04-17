Кобзев: Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь

Возможность получения паллиативной помощи по месту пребывания существенно упростит жизнь нуждающихся в ней людей и их родственников по всей стране. Об этом заявил член общественного совета партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

«Это долгожданное решение как для паллиативных больных, так и для их родных и близких. Ведь люди, забирая в город своих больных родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью по месту пребывания, в том числе и за паллиативной. Однако, поскольку финансирование оказания такого вида помощи происходило за счет средств местного бюджета, то граждан зачастую направляли по месту прописки», - сказал он.

Юрий Кобзев напомнил, что фракция «Единой России» вместе с партпроектом «Здоровое будущее» проделали большую работу по совершенствованию системы оказания паллиативной помощи. В стране, в том числе, были выработаны поправки к одноименному законопроекту.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Теперь нуждающиеся в паллиативной помощи смогут ее получить в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации. Кроме того, по его словам, определяются четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.

«Это кардинальный шаг в лечении онкологических больных, который повысит качество паллиативной помощи. Я знаю, что наша фракция «Единая Россия» вместе с партпроектом «Здоровое будущее» проделали большую работу по совершенствованию системы оказания паллиативной помощи в нашей стране, в том числе, были выработаны поправки к одноименному законопроекту», – сказал депутат Госдумы Иван Фирюлин.