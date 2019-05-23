Ко Дню России Пензу украсят 350 тысяч цветов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 мая 2019, 19:28Общество
В Пензе началась массовая высадка декоративных растений. В каждом районе готовят клумбы, чтобы поразить жителей буйством красок.
В сквере «Копилка пословиц» уже вовсю идет высадка цветов. Клумбы общей площадью более 280 квадратных метров подготовили заранее. Совсем скоро на них распустятся 16 тысяч цветов. Преимущественно это будет целозия и нескольких видов бархотки.
Рисунок в 2019 году у клумб - новый. Архитекторы стараются ежегодно менять цветочные композиции. А время для высадки выбрано не случайно, все растения должны расцвести к 12 июня, чтобы Пенза встретила День России во всей красе. Наслаждаться цветочными красками можно будет до наступления холодов.
«Они будут постоянно цвести, потому что это гибрид. Клумба будет в красках до позднее осени», - рассказала мастер озеленений Ленинского района МУП «Зеленое хозяйство» Наталья Борисова.
Чтобы украсить весь город, приготовлено 350 тысяч цветов. Своего часа ждет и клумба у аэропорта. Там ее украсит не только цветочная композиция, но и кукла в национальном наряде. Румяная красавица будет встречать гостей, как и положено, хлебом и солью.
23 мая 2019, 19:41Пензенским школьникам рассказали, как правильно содержать черепаху
23 мая 2019, 19:38Для пензенских выпускников прозвенел Последний звонок
23 мая 2019, 19:36Группа пензенцев два года промышляла автоподставами
23 мая 2019, 19:31Пензенская «Лагуна-УОР» стала обладателем кубка России
23 мая 2019, 19:28Ко Дню России Пензу украсят 350 тысяч цветов
23 мая 2019, 19:23Пенза готовится к фестивалю «Пасхальная радость»
23 мая 2019, 19:19Пензенцев приглашают на велопарад
23 мая 2019, 19:16Чебоксары передали Пензе театральную эстафету