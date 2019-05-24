Клубы дыма. Появилось видео пожара в ПГУ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 мая 2019, 17:06Происшествия
В Пензе в автошколе ПГУ днем 24 мая вспыхнул пожар. Очевидец в Сети опубликовал видео с места происшествия.
Пользователь разместил ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что горит гараж автошколы. Очевидец пояснил, что внутри строения стоит машина.
Судя по кадрам, из дверей гаража валит черный дым и все строение внутри заполонил огонь. На месте работают сотрудники МЧС.
Напомним, ранее пензенцы сообщали, что гараж загорелся примерно в два часа дня. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 мая 2019, 19:29Пензенцев убил возлюбленную из-за ревности
24 мая 2019, 19:26В Пензе завершился форум «Сурские ласточки»
24 мая 2019, 19:21Пензенских бизнесменов приглашают на новый сезон «Школы экспорта»
24 мая 2019, 19:18В Пензе искали магазины, торгующие алкоголем на Последний звонок
24 мая 2019, 19:12Пензенские болельщики смотрели матч «Россия-США» на большом экране
24 мая 2019, 19:07В Пензе прошли слушания по изменению Генплана города
24 мая 2019, 19:06«ЕР» проконтролирует решение вопросов пензенской скорой помощи
24 мая 2019, 17:59В Терновке грузовик сбил мотоциклиста - соцсети