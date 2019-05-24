24 мая 2019, 17:06Происшествия

Клубы дыма. Появилось видео пожара в ПГУ

В Пензе в автошколе ПГУ днем 24 мая вспыхнул пожар. Очевидец в Сети опубликовал видео с места происшествия.

Пользователь разместил ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что горит гараж автошколы. Очевидец пояснил, что внутри строения стоит машина.

Судя по кадрам, из дверей гаража валит черный дым и все строение внутри заполонил огонь. На месте работают сотрудники МЧС.

Напомним, ранее пензенцы сообщали, что гараж загорелся примерно в два часа дня. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sluhi_pgu

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