Клуб у Привокзальной площади стал предметом спора двух бизнесменов

В Пензе два предпринимателя не поделили здание развлекательного центра на Привокзальной площади. В результате заложниками ситуации стали посетители, которые привыкли проводить свободное время в этом баре, и сотрудники заведения, которым ограничили доступ на рабочие места.

Приблизительно с 11:00 развлекательное заведение на Привокзальной площади, к удивлению его постоянных посетителей, оказалось закрыто. Пускать отказывались даже сотрудников.

«Говорят, что собственники поменялись. А так, мы сами ничего не знаем», - рассказал заведующий хозяйством развлекательного центра Алексей Агапов.

В числе тех, кому запрещен вход внутрь, оказался и мужчина, который называет себя арендатором здания. Антон Пузарин утверждает, что таким образом у него пытаются отобрать бизнес. Со слов мужчины, он взял строение в аренду на десять лет, но по каким-то причинам не до конца оформил договор и не отрицает, что немного задолжал по платежам. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина вызвал на место сотрудников полиции.

«Все должно решаться через суд. У меня документы в регпалате. А они делают все по-своему, нападают на бизнес. Говорят, что я больше не смогу здесь бизнесом заниматься. Они сделали липовые документы и захватили мое помещение», - сказал Антон Пузарин.

К слову, бар на Привокзальной площади, без сомнения, можно назвать одним из самых востребованных мест в Пензе. За четыре года он практически стал центром ночной жизни города. На площади около 500 квадратных метров разместились несколько локаций. Там регулярно проходят масштабные вечеринки, туда во время гастролей заглядывают известные люди.

Правда, некоторым работникам, включая его основателя, все же удалось проникнуть в здание, но только вместе с сотрудниками полиции. Скорее всего, лишь для того, чтобы забрать вещи. Как следует из официального комментария пресс-службы регионального управления МВД, так называемые захватчики действовали в рамках закона.

«В полицию Пензы поступило сообщение о возможных противоправных действиях в здании развлекательного заведения. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, но по приезду информация не подтвердилась. Установлено, что сообщение исходило от гражданина, который ранее являлся арендатором объекта недвижимости. По данному факту проводится проверка», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Тем временем культурный центр продолжает пустовать. Там пока не готовы принимать посетителей.

Сейчас на двери висит объявление, что 18 сентября с прежним персоналом проведут собрание, на котором, похоже, все разъяснят.