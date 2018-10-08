«Клоуны на дорогах». Пензенца шокировал агрессивно настроенный Пеннивайз

В Пензе водитель авто, проезжая по ул. Суворова, попал в неприятную ситуацию: ему наперерез со второстепенной дороги на «красный» выехала иномарка, которой управлял человек с гримом клоуна.

Записью с видеорегистратора, сделанной днем 7 октября, пензенец поделился с редакцией информагентства. Судя по кадрам, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, как вдруг на дорогу уверенно выехала белая иномарка под управлением не пристегнутого Пеннивайза, который в одной руке держал телефон. Сходство с персонажем фильма ужасов водителю иномарки придавал не только грим, но и явно враждебный настрой: не пожелав признать свою ошибку, он показал автору видеозаписи неприличный жест.

«Я подозревал, что у нас на дорогах немало клоунов, но такой наглядности не ожидал», - признался водитель.

Также он предположил, что для Пеннивайза это, возможно, не первая подобная ситуация: судя по вмятине на крыле авто, есть вероятность, что он уже совершал подобный маневр, и исход оказался не столь благополучным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».